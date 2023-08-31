«التموين»: تخفيض أسعار اللحوم الطازجة بنسبة 35% في المجمعات والمنافذ

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن ضخ مزيد من اللحوم الطازجة في منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة، التي يتم إطلاقها في الشوارع والميادين الرئيسية في المحافظات، وذلك بتخفيض 35% في سعر كيلو اللحم في المجمعات مقارنة بأسعار اللحوم في محال الجزارة والأسواق والسلاسل التجارية.

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

وتوفر وزارة التموين في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين سعر كيلو اللحوم السوادني الطازجة بـ220 جنيها، بأقل من أسعار اللحوم في محال الجزارة والتي يصل سعر الكيلو فيها إلى 350 جنيها، فضلا عن توفير أطباق مغلفة من اللحوم المصنعة بأسعار مخفضة للمواطنين، ومنها:

- طبق مغلف من اللحوم المفروم وزن نصف كيلو بسعر 85 جنيها.

- طبق مغلف من كباب الحلة وزن نصف كيلو بسعر 85 جنيها.

تخفيضات على السلع والدواجن

وتضخ وزارة التموين من خلال المجمعات الاستهلاكية البالغ عددها 1300 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية، السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن أسعار السلع في السلاسل التجارية، فضلا عن توفير الدواجن البرازيلي المجمدة بسعر 85 جنيها للكيلو في جميع المجمعات الاستهلاكية.