المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران يصل إلى «الوطنية للانتخابات» لتقديم أوراقه

وصل المرشح الرئاسي المحتمل، فريد زهران، منذ قليل، إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، لتقديم أوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية 2024.

ثاني مرشح يتقدم بأوراقه

ويعد «زهران» ثاني المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم رسميا إلى الهيئة الوطنية، بعد أن تقدم أمس المستشار محمود فوزي وكيل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وممثله القانوني، بأوراق ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئاسة.

شروط الترشح للانتخابات

وعن شروط الترشح للرئاسة، يجب أن يحصل المتقدم للترشح على 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب، أو 25 ألف تأييدا من المواطنين بـ15 محافظة، بحد أدنى 1000 تأييد من كل محافظة، ويجرى توثيقها على نماذج مخصصة من قبل الهيئة الوطنية بمكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري، بالإضافة إلى عدد من الشروط والمستندات الأخرى التي نظمتها قوانين الانتخابات الرئاسية وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.