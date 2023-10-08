«مستقبل وطن»: الانتخابات المقبلة تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين

قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الحزب وضع استراتيجية شاملة لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات المقبلة تتمثل في 3 مراحل.

وأوضح حسام الخولي في تصريحاته لـ«الوطن» أن خطة الحزب خلال الفترة المقبلة تشمل تقديم ندوات توعوية تشرح للمواطن أهمية مشاركته بالعملية الانتخابية والدور المنوط به خلال الفترة المقبلة تجاه الوطن الذي نشأ وتربى فيه، إضافة إلى التعرف على متطلباته من المرحلة المقبلة، وما يتمنى أن يراه يتحقق خلال السنوات المقبلة.

تعريف المواطنين بالبرنامج الانتخابي للرئيس

وأوضح أننا نعقد مؤتمرات جماهيرية بصفة مستمرة خلال الفترة المقبلة لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وتعريف المواطنين ببرنامجه الانتخابي، بهدف تكوين أكبر قاعدة شعبية له أمام صناديق الاقتراح خلال أيام الانتخابات

تشكيل لجان إلكترونية داخل المقرات

وأضاف نائب رئيس حزب مستقبل وطن: «كما وجهنا جميع أمانات المحافظات والمراكز والقرى والنجوع بفتح مقراتها أمام خلال أيام الانتخابات لفتح لاستقبال المواطنين، وتشكيل لجان إلكترونية داخل المقرات، لمساعدة المواطنين في التعرف على مقر لجانهم وتيسير عملية التصويت، إضافة إلى تقديم يد العون للمسنين وأصحاب الحالات الخاصة للإدلاء بأصواتهم من خلال توفير سيارات و سائل نقل تساعد عدهم على التنقل من منازلهم إلى اللجان والعكس».

وأعرب عن تفاؤله بنسبة الإقبال على صناديق الاقتراح بالانتخابات الرئاسية المقبلة قال نسبة الإقبال على صناديق الاقتراح ستكون أكبر من أي انتخابات مضت، نظرا إلى أن المشروعات القومية التي أقدمت الدولة على تنفيذها خلال السنوات الماضي وصلت إلى أقصى المناطق الجغرافية في مصر، ما جعل المواطن يشعر بما يتحقق من إنجازات، ويعلم أن استكمالها يتوقف على مشاركته بالاستحقاقات الانتخابية.