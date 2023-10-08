ضوابط فترة الصمت الدعائي في الانتخابات.. قانوني يوضح عقوبة المخالفين

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم 29 نوفمبر المقبل، موعدا لوقف الحملات الانتخابية للمرشحين الرئاسيين، وبدء فترة الصمت الدعائي لانتخابات المصريين في الخارج، اعتبارا من الساعة 12 صباحا، على أن تجرى انتخابات المصريين في الخارج أيام 1و 2 و3 ديسمبر، من 9 صباحا إلى 9 مساء، بالتوقيت المحلي لكل دولة.

موعد بدء الصمت الدعائي لانتخابات الداخل

فيما حددت يوم 8 ديسمبر موعدا لوقف الحملات الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي لانتخابات الداخل، اعتبار من الساعة 12 صباحا، على أن تجرى الانتخابات بالداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر، من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء.

وتستعرض «الوطن» تعريف الصمت الدعائي، وعقوبة الإخلال به في القانون.

عقوبة مخالفة الصمت الدعائي

أوضح أشرف ناجي أستاذ القانون، أن من ضمانات إتمام العملية الانتخابية بحيادية وتطبيق مبادئ العدالة والمساواة بين المرشحين ما يعرف بالصمت الانتخابي، وهي الفترة التي حددها القانون، وتسبق كل انتخابات رئاسية أو برلمانية، إذ يحظر فيها على المرشحين ممارسة الدعاية الانتخابية، كما تمنع خلالها كل القوائم المستقلة والائتلافية من ممارسة أي نشاط أو دعاية انتخابية، وذلك قبل وأثناء عملية الاقتراع مباشرة، إذ تبدأ في تمام الثانية عشرة ظهرا في اليوم السابق على عملية الاقتراع، حتى الانتهاء من عملية التصويت، حتى يتثنى لكل المواطنين إبداء آرائهم بحرية ونزاهة دون تأثير من بعض المرشحين.

أضاف «ناجي» لـ «الوطن»، أن الإخلال بعملية الصمت الانتخابي يترتب عليه العقوبة المنصوص عليها بالمادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014، والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، الذي وضع عقوبة حاسمة لكل من يتهاون في تطبيق المدة المحددة للدعاية وبدء الصمت الانتخابي، إذ يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، لكل من يخالف المواعيد المحددة في نص المادة (24)، التي حددت أن تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى الساعة الثانية عشر ظهراً من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، مع حظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل.