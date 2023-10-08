نواب يدينون التصعيد الإسرائيلي في غزة: متضامنون مع الشعب الفلسطيني

أدان عدد من النواب بالبرلمان، الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين العزل في قطاع غزة، معبرين عن رفضهم للإجراءات التي يقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية.

أعرب النائب أمين جابر الصيرفي عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، عن رفضه التام للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتضييق التام على الفلسطينيين وانسداد المسار السياسي ورفض أي حلول طوال سنوات من جانب الحكومة الإسرائيلية، قائلا: «إن ما يحدث من جانب إسرائيل هو ما أدى لانفجار الوضع».

التداعيات الإنسانية والأمنية

وحذر «الصيرفي» في بيان، من التداعيات الإنسانية والأمنية للمشهد الحالي المتفجر في الأراضي المحتلة وخروجه عن السيطرة، مطالبا بضرورة ضبط النفس، والتحرك الدولي السريع لمواجهة القادم بعد أحداث أمس السبت، مشيرا إلى الاتصالات المصرية المتواصلة، والحث على ممارسة الأطراف لأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المدنيين التعرض للمزيد من المخاطر في الجانبين.

نتضامن مع الشعب الفلسطيني

من جانبه، أدان الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بشدة الاعتداءات الإجرامية والخطيرة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة مطالباً من المجتمع الدولي سرعة التدخل لوقف هذه الاعتداءات.

وأشاد «عبد الحميد» في بيان بالتحركات العاجلة والمكثفة التي تقوم بها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لوقف تدهور الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية والتوصل إلى الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية.

وأعلن الدكتور محمد عبد الحميد تضامنه الكامل مع حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة التي كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية مطالبا السلطات والشعوب العربية وكل الشعوب والحكومات من أصحاب الضمائر الحية بالتعاون والتدخل لحماية الشعب الفلسطيني الباسل والأعزل من انتقام آلة الغطرسة العسكرية الإسرائيلية.

التصعيد سيؤدي إلى الكثير من موجات العنف

وفي ذات السياق، حذر الدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي من التصعيد الإسرائيلي الخطير الجاري في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس مؤكداً أن هذا التصعيد سيؤدي إلى من المزيد من موجات العنف وتفجير الأوضاع في المنطقة.

وأدان رمزي فى بيان، الاعتداءات التي ترتكبها بشكل خطير سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتصعيدها الدموي ضد الشعب الفلسطيني وتصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين المتطرفين وعمليات القتل ضد المواطنين الفلسطينيين وحرق ممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال محملاً القوة القائمة بالاحتلال تبعات هذا التصعيد الخطير.

سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستمر في أعمالها الإجرامية

من جانبه، طالب النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، من المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته بصفة عامة من الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم ضد الفلسطينيين، محذرًا من التصعيد الإسرائيلي الخطير الجاري في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس لأن هذا التصعيد سيؤدي إلى المزيد من موجات العنف وتفجير الأوضاع في المنطقة.

العدوان الصهيوني على غزة

وأدان «حنفي»، الاعتداءات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل خطير وتصعيدها الدموي ضد الشعب الفلسطيني وتصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين المتطرفين وعمليات القتل ضد المواطنين الفلسطينيين مؤكدا أن الصمت المستمر من المجتمع الدولي جعل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستمر تتمادى في أعمالها الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

من جانبه، ثمن النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، التحركات المصرية والاتصالات التي يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الجانب الأوروبي والأمريكي والعربي لإقرارالتهدئة ووقف التصعيد ضد قطاع غزة، مؤكدا أن موقف مصر ثابت وراسخ منذ عقود بدعم القضية الفلسطينية، وإرساء السلام في الشرق الأوسط.

وطالب عضو الشيوخ في بيان، الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بضبط النفس، والحيلولة دون سقوط ضحايا أبرياء، وأن تتركز جميع الجهود الدولية والإقليمية في الوقت الراهن على وقف التصعيد والعنف، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، دون إزهاق المزيد من الأرواح وخروج الوضع الأمني عن السيطرة.

وأشادت الدكتورة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ، بالتحركات التي تجريها القيادة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي لوقف التصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأكدت خطاب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأحد، أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت وتاريخي وداعم دائما وأبدًا لها، ولا يقبل المزايدات، وأن مصر دائما وأبدا لها الدور الرئيسي في الحل السلمي للقضية الفلسطينية.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن الجهود المصرية في القضية الفلسطينية واضحة لوقف العنف وحقنا للدماء، وأن مصر تنادي بالسلام وممارسة الجانبين أقصى درجات ضبط النفس حقنا للدماء، وهو ما ظهر في الكم الهائل من الاتصالات التي أجراها أو تلقاها الرئيس السيسي منذ أمس حتى اليوم وكذلك الاتصالات المتبادلة من وزير الخارجية سامح شكري بمختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتحقيق التهدئة.

وشددت النائبة حياة خطاب، على ضرورة وأهمية الاتصالات المكثفة التي تجريها مصر على كافة المستويات لاحتواء الأزمة الحالية، والتي جاءت من أجل توحيد الجهود واتساقها وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل التوتر وعدم الاستقرار، والحيلولة دون خروج الوضع عن السيطرة.