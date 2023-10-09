أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 9-10-2023

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم، حالة من الاستقرار في جميع الأعيرة بمحلات الصاغة، وفقا لما ذكرته بيانات شعبة الذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2190 جنيها، بينما سجل سعر الأوقية بالأسواق العالمية لتسجل مستوى 1832 دولارا.

سعر جرام الذهب عيار 24

وجاء سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً 2503 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل 1877 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1453 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 17 ألفا و520 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

ولا يمكن تحديد أسعار الذهب بالمصنعية لأنها تختلف من شركة إلى أخرى، فالمشغولات التي جرى تصنيعها في الورش أغلى من المصانع، وتختلف من عيار لآخر.

ومن جهة أخرى، حذّرت الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية من شراء الذهب من أماكن غير مضمونة، خاصة مع ورود بلاغات عن وجود أشخاص تبيع ذهبا غير مطابق للمواصفات عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت الشعبة أنّه من الضروري التأكد من نزاهة البائع، ويفضل أن يكون شخص له معرفة سابقة أو موثوق منه في السوق.