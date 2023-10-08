تعرف على أسعار الذهب في نهاية تعاملات السبت

سجلت أسعار الذهب في مصر خلال السبت، حالة من التذبذب السعري، بين سعره صباحا ومساءً، وفي منتصف التعاملات المسائية بالأسواق المحلية، ذلك أن اتجهت أسعار الذهب العالمية الخميس الماضي، إنهاءها لسلسلة من الخسائر الكبرى التي استمرت لعدة أيام، حتى بدأ سوق الذهب استعادة سيطرته مرة أخرى عالميا.

أسعار الذهب اليوم في المحلات

وشهدت أسعار الذهب خلال نهاية التعاملات المسائية بالمحلات حالة كبرى، من الاستقرار في الأسواق المحلية عن ما حدث صباحا، بسبب التذبذبات السعرية صعودا وهبوطا.

جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته نحو 2180 جنيه، فيما سجل سعر الأوقية في الأسواق العالمية مستوى الـ1832 دولارا.

جرام الذهب عيار 24

وجاء سعر جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً، عند مستوى 2491 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل 1869 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1453 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب سجل 17 ألف و440 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم بالمصنع

تتغير أسعار الذهب عبر إضافة المصنعية من شركة لأخرى، حيث أن المشغولات التي يجرى تصنيعها بالورش دائما ما تكون أغلى من تلك التي يتم تصنيعها بالمصانع، كما تعافت أسعار الذهب العالمية من خسائرها خلال تعاملات الخميس الماضي، بعدما سجلت سعر الأوقية 1819 دولار، عقب ارتفاعها لتسجل أدنى مستوياتها في 7 أشهر تقريبا.