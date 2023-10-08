مميزات عديدة لاستثمار أموالك في الذهب.. «اشتري في الوقت المناسب»

شراء الذهب من أكثر الطرق التي يلجأ إليها كثيرون لحفظ قيمة أموالهم واستثمارها، مقارنة بمختلف أنواع الاستثمار الأخرى، خاصة أن الذهب ما زال يحتفظ حتى الآن بقوته وجاذبيته الاستثمارية.

الذهب أبرز طرق الاستثمار طويلة الأجل

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، لـ«الوطن»، إن الذهب طريقة آمنة واستثمارية طويلة الأجل، فكلما مرت السنوات ارتفعت قيمته.

وذكر سكرتير الشعبة أبرز ما يتعلق بـ الاستثمار في الذهب كالتالي:

1- يُفضل دوماً الاستثمار في الذهب عبر استغلال الفوائض المالية التي تزيد عن الحاجة، ويعد هذا النوع من الاستثمار من الفئة الاستثمارية بعيدة الأمد، نظراً للتقلب الدائم في أسعار الذهب في مصر والعالم.

- الذهب من الأصول التي تشهد إقبالاً كبيراً في أوقات الأزمات وعدم اليقين الاقتصادي عالمياً.

- يفضل شراء الجنيهات الذهبية والسبائك، نظراً لانخفاض سعر المصنعية عليهما.

- ضرورة تنويع المحفظة الاستثمارية بين الذهب والشهادات والسندات والأسهم.

- اختيار التوقيت الأمثل لشراء الذهب والتوقيت الأمثل للبيع، حيث أن أوقات تراجع المعدن الأصفر هي الأنسب للشراء، وذلك ضماناً لتحقيق الربح حال ارتفاع سعر الذهب عند البيع.