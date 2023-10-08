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أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 8-10-2023.. «شوف عيار 21 بكام؟»

كتب:

مارينا رؤوف
11:29 ص | الأحد 08 أكتوبر 2023
الذهب

الذهب

شهدت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأحد 8 أكتوبر حالة من التذبذب في جميع الأعيرة بمحلات الصاغة، وفقا لما ذكرته بيانات شعبة الذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2180 جنيها، بينما سجل سعر الأوقية بالأسواق العالمية لتسجل مستوى 1832 دولارا.

سعر جرام الذهب عيار 24

وجاء سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً عند مستوى 2491 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل 1869 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1453 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب سجل 17 ألف و440 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

ولا يمكن تحديد أسعار الذهب بالمصنعية لأنها تختلف من شركة إلى أخرى، فالمشغولات التي جرى تصنيعها في الورش أغلى من المصانع، وتختلف من عيار لآخر.

ومن جهة أخرى، حذرت الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية من شراء الذهب من أماكن غير مضمونة، خاصة مع ورود بلاغات عن وجود أشخاص تبيع الذهب غير مطابق للمواصفات عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت الشعبة أنه من الضروري التأكد من نزاهة البائع، ويفضل أن يكون شخص له معرفة سابقة أو موثوق منه في السوق.

 

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.