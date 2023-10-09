أسعار الدواجن اليوم الاثنين 9-10-2023.. الفراخ البيضاء بـ69 جنيها

تراجعت أسعار الدواجن اليوم الاثنين 9-10-2023 في السوق المحلية وبورصة الدواجن، متأثرة بتحركات أسعار الأعلاف وكذلك حالة العرض والطلب، وتعتبر أسعار الفراخ البيضاء اليوم أكثر ما يتم البحث عنه بشكل يومي.

أسعار الدواجن اليوم

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار الدواجن اليوم الاثنين 9-10-2023، بمختلف أنواعها سواء البيضاء أو البلدية في الأسواق وبورصة الدواجن، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الدواجن البيضاء

سجلت أسعار الدواجن البيضاء للكيلو 69 جنيهًا في أرض المزرعة بانخفاض جنيه واحد، لتباع في المحال بسعر يتراوح بين 74 و80 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن البلدية اليوم

وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي اليوم 110 جنيهات في المزارع لتباع للمستهلكين بسعر يتراوح بين 115 و120 جنيهًا للكيلو، بينما سجلت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء» 97 جنيهًا في المزارع، لتباع للمستهلك بين 105 و115 جنيها للكيلو.

أسعار البانيه اليوم

يتراوح سعر كيلو البانيه بين 150 و180 جنيهًا، أما سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 155 و180 جنيهًا، والأوراك بين 70 و80 جنيهًا، وتختلف الأسعار بحسب كل منطقة.

أﺳﻌﺎر البط اﻟﯾوم

وسجلت أسعار البط اليوم استقرارا في الأسعار، وسجل سعر كيلو البط المسكوفي 90 جنيهًا، والبط الفرنساوي 55 جنيهًا للكيلو، والبط البلدي 100 جنيه للكيلو، وسجل سعر كيلو الديك الرومي اليوم 222 جنيها في السلاسل التجارية الكبرى.

أسعار البيض

وانخفضت أسعار البيض في الأسواق بشكل ملحوظ خلال الفترة الحالية دون تحركات سواء بالارتفاع أو الانخفاض، إذ سجلت سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة 123 جنيهًا، وتباع للمستهلك بسعر يبدأ من 133 حتى 140 جنيهًا للكرتونة.

أما البيض الأحمر فاستقر ليسجل سعره في بورصة البيض 125 جنيهًا، ليباع في المحلات بـ135 و145 جنيهًا للكرتونة، والبيض البلدي سجل 130 جنيهًا للطبق.