محافظ قنا يبحث إقامة مصنع للأعلاف من مخلفات الأسماك ومجازر الدواجن

بحث اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مع أحد المستثمرين، آلية إقامة مصنع للأعلاف من مخلفات الأسماك ومجازر الدواجن، جاء ذلك خلال استقباله المستثمر أحمد علي، بحضور الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطري، والمهندس محمد نصر مدير عام إدارة البيئة، وعبدالرحيم محمد مدير إدارة الاستثمار، وحمدي حسين المدير المالي والإداري بالمحافظة، وأحمد أبوالمجد مدير عام إدارة الشئون القانونية، و أشرف الطيب مدير مشروعات الأمن الغذائي.

مشروعات الأمن الغذائي

من جانبه أكد محافظ قنا، تقديم كافة أوجه الدعم، وتيسير الإجراءات الخاصة بإقامة المصنع، من حيث توفير الأرض اللازمة، واستخراج التراخيص الخاصة بمزاولة النشاط، مشيرا إلى أنه جرى تكليف مدير مشروعات الأمن الغذائي باصطحاب المستثمر إلى مقر مزارع تسمين العجول والدواجن بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، بهدف إتاحة الفرصة للمستثمر لاختيار الموقع المناسب لإقامة المصنع.

خامات الأعلاف

وأوضح المستثمر أحمد علي، أن فكرة إقامة المصنع تقوم علي تصنيع خامات الأعلاف من مخلفات مجازر الدواجن ومخلفات الأسماك، حيث يتم معالجتها عن طريق البخار، وسحقها وتجفيفها وتحويلها إلي بروتين علف نافع من أصل حيواني، يحتوي على حوالي 60 ٪؜ بروتين، وهو غني بالأحماض الأمينية، ويستخدم بنسبة 6 إلي 10 ٪؜ على علف الدواجن والأسماك، مضيفا أن المشروع صديق للبيئة، حيث يقوم بإعادة تدوير مخلفات مجازر الدواجن و مخلفات الأسماك، بدلا من التخلص منها بشكل سلبي يضر بالبيئة.