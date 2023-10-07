انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت 7-10-2023 في الأسواق والمحلات

تراجعت أسعار الدواجن اليوم السبت 7-10-2023 في الأسواق والمحلات اليوم ، في مصر، إذ يتراوح السعر اليوم ما بين 70 إلى 71 جنيه للكيلو من أرض المزرعة، وتصل الدواجن للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 77 إلى 78 جنيهاً للكيلو، حيث يختلف السعر من مكان لآخر.

أسعار الفراخ اليوم

وأظهرت بيانات بورصة الدواجن استقرار سعر كيلو الفراخ البلدي، ويتراوح السعر ما بين 78 إلى 80 جنيهاً للكيلو، بينما يتراوح سعر كيلو الفراخ الساسو ما بين 94 إلى 96 جنيهاً للكيلو، كما بلغ سعر الأمهات البيضاء 70 جنيهاً للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم

وبحسب بيانات بورصة الدواجن، فإن سعر الكتكوت الأبيض يتراوح ما بين 28.5 إلى 34.5 جنيه، بينما يتراوح سعر الكتكوت الساسو ما بين 17 جنيها إلى 18 جنيها، كما يتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 9 إلى 10جنيه، ويتراوح سعر الكتكوت الهجين ما بين 13.5 جنيه و14.5 جنيه، ويتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني ما بين 15 إلى 16 جنيهات.

أسعار البط اليوم

وأظهرت بيانات بورصة الدواجن أن سعر البط المسكوفي عمر 1 يوم، يتراوح ما بين 43 إلى 44 جنيهاً، بينما أظهرت البيانات أن سعر البط الفرنساوي يتراوح ما بين 26 إلى 27 جنيها.

أسعار البيض اليوم

وبحسب بيانات بورصة الدواجن فإن أسعار البيض مستقرة هي الأخرى، إذ يتراوح سعر طبق البيض الأبيض ما بين 124 إلى 126 جنيهاً، كما يتراوح سعر طبق البيض الأحمر ما بين 125 إلى 130 جنيها، بينما يتراوح سعر طبق البيض البلدي بين 134 و135 جنيهات.