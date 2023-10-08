«آثار الفيوم» تنظم ندوة توعوية بمدرسة تمريض.. «هرم اللاهون بين الماضي والحاضر»

نظمت إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم، ندوة لطالبات مدرسة التمريض الثانوية بالمحافظة، لإلقاء الضوء على أبرز المناطق الأثرية بالفيوم، خصوصًا منطقة هرم اللاهون بين الماضي والحاضر، لإبراز الأهمية الأثرية والتاريخية للمنطقة التي شهدت رواجًا سياحًا كبيرًا خلال الأيام القليلة الماضية، بالتنسيق بين آثار الفيوم ومديرية الصحة والسكان.

تنظيم العديد من الندوات في مختلف المدارس

وأوضحت نرمين عاطف مدير إدارة الوعي الأثري، إنّه في إطار توجيهات الدكتور علي البطل وكيل وزارة الآثار بمحافظة الفيوم، فإنّه يجرى تنظيم العديد من الندوات في مختلف المدارس لزيادة التوعية الأثرية، وتعريفهم بالمناطق الأثرية وتاريخها، والحروف الهيروغليفية، وأبرز الحقب الأثرية التي شهدها الإقليم على مر العصور.

توعية طالبات التمريض

وأشارت في بيان صحفي إلى أنّها زارت مدرسة التمريض الثانوية بنات، وألقت محاضرة للطالبات شرحت لهم خلالها أهم المناطق الأثرية وتاريخها، وهرم اللاهون بين الماضي والحاضر وقيمته الأثرية والتاريخية.

أهمية حجر رشيد

وأضافت إنّها تناولت الحديث عن حجر رشيد، والكتابة الهيروغليفية المصرية القديمة، مع كتابة الحروف الهيروغليفية، وكتابة اسم كل طالبة بالهيروغليفي، وتلوين رسومات بعض المناطق الأثرية الشهيرة، فضلًا عن عرض فيديو حول إدارة الوعي الأثري وأهدافها وندواتها، وزياراتها الأثرية.

ورشة عمل فنية

وشددت على إنّ أكثر ما أعجب الطالبات هي ورشة العمل الفنية التي تعلموا خلالها طريقة كتابة اسمهم بالكتابة الهيروغليفية، وتلوين الرسومات التي تعبر عن حضارة وتاريخ مصر القديمة، مُقدمةً الشكر والتقدير للدكتورة أسماء مديرة إدارة التدريب والدكتورة إيمان السخاوي، موجهة مدارس التمريض على حسن الاستقبال والتنظيم.