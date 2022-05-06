التلفزيون الياباني يصور حلقة وثائقية ثانية عن هرم اللاهون بالفيوم

زار وفد من التلفزيون الياباني، اليوم الجمعة، منطقة هرم اللاهون وحجرة الدفن الملكية بمحافظة الفيوم، وذلك لتصوير حلقة وثائقية عن الهرم وحجرة الدفن، ضمن إعداد برنامج دعائي تعليمي عن الأماكن الأثرية والفرعونية في مصر ليتم بثها على عدة محطات يابانية، بهدف تنشيط السياحة، وزيادة الرحلات السياحية من اليابان إلى مصر وخاصة الفيوم، ورافقهم أشرف صبحي رزق الله، مدير الحفائر والبعثات بالمنطقة، وعادل مندي، مفتش الآثار باللاهون.

تصوير الهرم وحجرة الدفن

وقال سيد الشورة، مدير عام الآثار بمحافظة الفيوم، في بيان صحفي، إنّ الوفد قام بتصوير مدخل هرم اللاهون، بالإضافة إلى الممرات وحجرة الدفن الملكية، كما قاموا بتصوير الهرم من الخارج.

فيلم وثائقي عن الهرم

في سياق متصل، أكد مؤمن بدر المرافق لوفد التليفزيون الياباني، أنّ هذا الفيلم الوثائقي سيذاع في عدد من المحطات اليابانية، وسيُسهم في زيادة أعداد السياحة اليابانية للمنطقة، موضحا أنه يجري خلال هذه الفترة تصوير عدد من المناطق الأثرية مثل منطقة الأهرامات بالجيزة ومنطقة آثار دهشور وهرم ميدوم ومعبد الكرنك والأقصر وطريق الكباش ووادي الملوك ومعبد أبو سمبل، وغيرها من المناطق الأثرية الهامة.

أهمية هرم اللاهون وحجرة الدفن

وصرح سيد الشورة، مدير عام آثار الفيوم، أن هرم اللاهون أصبح من المناطق الأثرية الهامة التي يحرص السائحون على زيارتها، وأيضا المحطات التلفزيونية العالمية على التصوير فيها، موضحا أن أهميته ازدادت بعد افتتاح حجرة الدفن الملكية بالهرم في 28 يونيو عام 2019، موضحا أن الهرم هو أول هرم من عصر الدولة الوسطى في مصر يتم فتحه للزيارة.

عدة دول صورت أفلام وثائقية

وأشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يقوم التليفزيون الياباني بالتصوير في هرم اللاهون خلالها، موضحاً أن المرة الأولى كانت في 20 أغسطس عام 2019، بعد افتتاح حجرة الدفن بشهرين، بالإضافة إلى عدة دول أخرى أبرزها التليفزيون الأمريكي والفرنسي والصيني والألماني والإنجليزي.