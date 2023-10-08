السيطرة على حريق شقة سكنية بالمنوفية بدون خسائر في الأرواح

سيطرت الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، على حريق نشب شقة سكنية بقرية البتانون في مركز شبين الكوم، حيث تم الانتقال إلى مكان الواقعة والسيطرة عليه ومنع انتشاره في الأماكن المحيطة، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر في الأرواح.

سبب حريق شقة سكنية في قرية البتانون

وأشارت التحقيقات الأولية، إلي أن سبب الحريق في شقة سكنية بقرية البتانون بمحافظة المنوفية، نتيجة ماس كهربائي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

الوحدة المحلية بشبين الكوم تكشف تفاصيل الحريق

وأشارت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، في بيان لها، تابعت الوحدة المحلية بالبتانون نشوب حريق بقرية البتانون، بمنزل أحد المواطنين نتيجة ماس كهربائي نتج عنه حريق محتويات الشقة، وجرى تدخل الحماية المدنية والأهالي والسيطرة على الحريق دون خسائر بالأرواح، طبقاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية.

وأكد المحاسب السيد عبدالعال رئيس المركز والمدينة، ضرورة التصدي لأي أزمات أو مخاطر تواجه المواطنين وان العمل مستمر للتواصل مع أي عقبات والعمل على حلها فورا.