المخرج محمد الشرقاوي: مبادرة «ولد هنا» تهدف إلى التعريف برواد التنوير

قال المخرج محمد الشرقاوي، مدير فرقة المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح، إن الفرقة تقدم الليلة العرض المسرحي «توتة توتة» على المسرح العائم بالمنيل بجوار كوبري الجامعة في الثامنة مساء، وهو أول عروض مبادرة «ولد هنا»، ضمن مشروعات فرقة المواجهة والتجوال.

المبادرة تهدف إلى الاحتفاء بالتنويرين

وأضاف «الشرقاوي» لـ«الوطن»، أن المبادرة تهدف إلى الاحتفاء بالتنويرين رموز مصر من محافظات الدلتا والصعيد، وكذلك تعريف الجمهور بهذه الشخصيات التي أثرت الحياة الفكرية والفنية في مصر، وتقديم نماذج ملهمة، وأصحاب تجارب نجاح ثرية.

وأشار إلى أن العرض يتضمن التعريف بأبرز الشخصيات من بينها محمد عبده، ولطيفة الزيات ومصطفى مشرفة، أحمد لطفي السيد ونبوية موسى، ومصطفى محمود، وأحمد زويل، وغيرهم.

العرض يستهدف الأسرة المصرية ومناسب لمختلف الفئات

ولفت إلى أن العرض يستهدف الأسرة المصرية ومناسب لمختلف الفئات، ويقدم الليلة للمرة الأولى على خشبة المسرح بالقاهرة من خلال مسرح المنيل، ومن المقرر أن يتجول العرض فيما بعد ضمن جدول عروض المواجهة والتجوال في الأقاليم، الذي يجري تقديمها حاليا في القرى والنجوع.

«توتة توتة» تأليف طارق عمار، واستعرضات محمد ميزو، وأزياء مها عبد الرحمن، ديكور أحمد جمال، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى وألحان محمد حمدي رؤوف، وبطولة نخبة من فناني المسرح من بينهم وائل مصطفة وساندرا ملقي، ويحيى شعبان، مخرج منفذ أحمد ماهر، وإخراج سعيد منسي.