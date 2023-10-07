عرض «معركة الوعي» بمركز الثقافة السينمائية ضمن احتفالات أكتوبر الأربعاء

يقيم مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومي للسينما، عرضا سينمائيا لفيلم «معركة الوعي»، من إنتاج المركز القومي للسينما، من إخراج مختار علي، وذلك بمناسبة مرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر.

وعقب عرض الفيلم تقام ندوة يتناول فيها المخرج أحداث الفيلم، ويشاركه الحوار المهندس سعيد قطايف، أحد أبطال أكتوبر، وهو مهندس مساحة وراسم خرائط العمليات في حرب أكتوبر، ويتحدث فيها عن ذكرياته في الحرب.

حضور مجاني لفعاليات مركز الثقافة السينمائية

يذكر أن الفعاليات تقام الأربعاء الموافق 11 أكتوبر في تمام السابعة مساء بمقر مركز الثقافة السينمائية بوسط البلد، مجانا للجمهور العام، وتقام الفعاليات تحت اشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية.