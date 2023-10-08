محافظ مطروح يفتتح الوحدة الصحية بقرية غزالة في الضبعة

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، الوحدة الصحية بقرية غزالة بحضور النائب رزق علواني، والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح والدكتور عماد الدين عبدالله رئيس مدينة الضبعة والعمدة خير رسلان رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح وعمد ومشايخ وأهالي القرية، عقب الإعلان والتجديد الذي أجرته وزارة الصحة في الوحدة.

تشغيل وحدة غزالة الصحية

وخلال تفقد الوحدة الصحية بقرية غزالة شرق مدينة الضبعة التي تقدم الرعاية لأهالي القرية والنجوع التابعة لها، قال وكيل وزارة الصحة بمطروح إن الوحدة جرى إنشاؤها في عام 2011، ولم يتم تشغيلها حتى الآن، بتكلفة مالية حينها 6 ملايين جنيه على مساحة 367م2 من أرضى وطابقين، وجرى إعادة صيانتها وتطويرها بالكامل في 2023 بتكلفة 600 ألف جنيه من موازنة مديرية الصحة بالمحافظة، وتوريد فرش جديد من وزارة الصحة لتشغيلها لأول مرة.

تفاصيل عيادات الوحدة الصحية

وأوضح وزارة الصحة بمحافظة مطروح أن الوحدة الصحية تخدم نحو 4250 نسمة بقرية غزالة والتجمعات التابعة، بما يخفف الضغط عن مستشفى الضبعة المركزي، وتضم خدمات الاستقبال والطوارئ عيادة خارجية تنظيم أسرة غرفة تعقيم معمل تحاليل طبية صيدلية جلسة تطعيم أسبوعية، ومرحليا ستضم عيادة أسنان لحين توريد كرسي الأسنان، بالإضافة إلى سكن الأطقم الطبية للذكور والإناث لتحقيق الاستقرار بها.

توصيل الخدمات للوحدة

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التهنئة لجميع أهالي قرية غزالة على افتتاح الوحدة الصحية موجها لقطاع كهرباء العلمين بمراجعة حاجة الوحدة لاستقرار وزيادة القدرة الكهربية وكذلك التوجيه لشركة المياه بالإسراع في إنهاء أعمال المقايسة ومد شبكة المياه للوحدة، والتأكيد على توفير طبيبة نساء على الأقل يومين في الأسبوع يتم الإعلان عنهما لأهالي القرية مع توفير سونار وتحديد ما تحتاجه الوحدة الصحية من أجهزة طبية أخرى للتخفيف عن الأهالي الانتقال إلى مستشفى الضبعة المركزي، مؤكدا الاهتمام بالتثقيف الصحي والتوعية برعاية وتنظيم الأسرة من خلال القيادات الشعبية من عمد ومشايخ ورائدات ريفيات والوصول إلى الأهالي وتشجيعهم وتحفيزهم على الاهتمام ببناء أسرة سليمة.