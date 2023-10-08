«السينما والحكي في الموروث الشعبي» ندوة بسينما الحضارة الأربعاء المقبل

ينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش رئيس القطاع، ندوة «السينما والحكي في الموروث الشعبي» بمركز سينما الحضارة، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتراث السمعي والبصري.

عرض فيلم «شفيقة ومتولي»

ويصاحبها عرض فيلم «شفيقة ومتولي» رؤية وتقديم كمال حسني عبده وشهرته حسام عزام، ذلك في تمام الساعة السادسة من مساء الأربعاء المقبل بقاعة السينما.

فعاليات بمناسبة نصر أكتوبر

كما يُنظم قطاع الفنون التشكيلية، عددًا من الفعاليات للاحتفال بنصر أكتوبر على مدار الشهر الجاري من بينها: «ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي»، بعنوان «الخط والنصر»، وبالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية خلال الفترة من 10 حتى 20 أكتوبر بقصر الفنون في ساحة دار الأوبرا المصرية.

كما يطلق جولة لمشروع «بستان الإبداع» في مدن القناة تبدأ من محافظة بورسعيد في 11 أكتوبر، تتضمن زيارات للمواقع الحربية ومتحف النصر، وندوات يتحدث خلالها عدد من أبطال انتصار أكتوبر وورش فنية، وذلك لـ 50 طفلاً من المرحلة الابتدائية من أبناء المحافظة.