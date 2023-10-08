مالكو آيفون أمام خدعة جديدة من المحتالين: حسابات المستخدمين البنكية في خطر

تم تحذير مالكي أجهزة «آيفون» من أن إحدى الميزات الجديدة على نظام التشغيل iOS، قد تكون خدعة مثالية للمحتالين، بحسب ما ذكره موقع «ذا صن» البريطاني، والذي قال إن البريد الصوتي المباشر يقوم بقراءة نص المكالمة في الوقت الفعلي، حتى تتمكن من تحديد ما إذا كنت تريد الرد أم لا.

تفاصيل الخدعة المرتبطة بـ«آيفون»

بحسب الصحيفة البريطانية، نقلا عن خبراء تكنولوجيا، فإن اللصوص يمكن أن يسيئوا استخدام الأداة المرتبطة بهواتف آيفون لإثارة ذعر الناس ودفعهم للرد، وبدلاً من الانتقال إلى البريد الصوتي ما يتيح لك الوقت للتفكير فيما إذا كانت عملية احتيال أم لا، قد تظهر كلمات مزعجة على الشاشة تطالبك بالرد على المكالمة.

يعد الشعور بالإلحاح أحد الأساليب الرئيسية التي يستخدمها المجرمون، موضحا أليكس كيليسي، الرئيس التنفيذي لشركة YouMail: «عادة ما يحدث عندما يترك المحتال بريدًا صوتيًا، يمكنك إلقاء نظرة على البريد الصوتي، وتقرر مع مرور الوقت ما إذا كانت هذه عملية احتيال أم أنها حقيقية».

وتابع الخبير التكنولوجي: «الآن، مع ورود المكالمة يقولون مرحبًا، نحن على وشك تحويل 2000 دولار من حسابك، اضغط على واحد إذا كان هذا خطأ، وإلا فسوف نسمح له بالمرور» مشيرا: «إنهم يخلقون إحساسًا بالإلحاح أثناء قراءتك للرسالة المكتوبة، ما يجعل الأشخاص يلتقطونها، معتقدين أنه بنكهم، في حين أنه ليس كذلك».

ويعد Live Voicemail واحدًا من عدد من الميزات الجديدة الكبيرة التي تصل إلى نظام التشغيل iOS 17، يتم تشغيله بشكل افتراضي ولكن يمكنك إيقاف تشغيله إذا كنت تفضل ذلك.

طريقة غلق الميزة

ويقتصر البريد الصوتي المباشر أيضًا على أجهزة iPhone المرتبطة بشركة «آبل»، في الولايات المتحدة وكندا في الوقت الحالي، أما عن كيفية إيقاف تشغيل البريد الصوتي المباشر على iPhone، اتبع الآتي..

- إذا كنت تريد إيقاف تشغيل البريد الصوتي المباشر على iPhone، فابدأ بفتح الإعدادات.

- انتقل إلى الهاتف، ثم اضغط على البريد الصوتي المباشر.

- تبديل البريد الصوتي المباشر إلى إيقاف.