كيف يمكن تفعيل نظام الرسائل التحذيرية على آيفون وأندرويد؟

ستجري هيئة فيدرالية أمريكية اختباراً قوياً للطوارئ، خلال الساعات القليلة المقبلة، ولكن ماهي طبيعة هذا الاختبار؟، وما العلاقة بينه وبين إغلاق الموبايل لمدة نصف ساعة؟.. الإجابة في السطور التالية.

وبحسب موقع «أوبا ويبسايت» من المقرر أن يستمر جزء EAS من الاختبار لمدة دقيقة تقريبًا وسيتم إجراؤه بمشاركة مذيعي الراديو والتلفزيون وأنظمة الكابلات ومقدمي خدمات الراديو والتلفزيون عبر الأقمار الصناعية ومقدمي خدمات الفيديو السلكية.

ستكون رسالة الاختبار مشابهة لرسائل اختبار EAS الشهرية المنتظمة التي يعرفها الجمهور، سينص على ما يلي: «هذا اختبار على مستوى البلاد لنظام إنذار الطوارئ، الصادر عن الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، ويغطي الولايات المتحدة من الساعة 14:20 إلى الساعة 14:50 بالتوقيت الشرقي، هذا مجرد فحص، لا يلزم اتخاذ أي إجراء من قبل الجمهور».

طريقة التشغيل على أندرويد

ولتشغيل تنبيهات الطوارئ على هاتف Android الخاص بك، اتبع الإرشادات التالية:

انتقل إلى الإعدادات ثم حدد الاتصالات، و حدد المزيد من إعدادات الاتصال، ثم حدد تنبيهات الطوارئ اللاسلكية، ثم اضغط على النقاط الرأسية الثلاث في الجزء العلوي الأيمن من الشاشة وحدد الإعدادات، حدد أنواع التنبيهات ومن هناك يمكنك تحديد أنواع التنبيهات التي تريد تلقيها، مثل تنبيهات AMBER وتنبيهات الطوارئ وتنبيهات السلامة العامة.

طريقة لتشيغل تنبيهات الطوارئ عبر آيفون

ولتشغيل تنبيهات الطوارئ على جهاز iPhone الخاص بك، اتبع الإرشادات التالية:

انتقل إلى الإعدادات، ثم الإشعارات، ثم قم بالتمرير إلى أسفل الشاشة، ثم ابحث عن فئة التنبيهات الحكومية، أو يتم تصنيفها في بعض البلدان على أنها تنبيهات الطوار، ثم قم بتبديل أو إيقاف تشغيل أي تغييرات تريدها.

تنسيق بين الهيئات الأمريكية المختلفة

يشار إلى أنه ستجري الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)، بالتنسيق مع لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، اختبارًا وطنيًا لنظام تنبيه الطوارئ (EAS) وتنبيهات الطوارئ اللاسلكية (WEA) هذا الخريف.

موعد الاختبار

سيتكون الاختبار الوطني من جزأين، لاختبار قدرات WEA وEAS. ومن المقرر أن يبدأ كلا الاختبارين في حوالي الساعة 2:20 بعد الظهر. بالتوقيت الشرقي يوم الأربعاء 4 أكتوبر.

سيتم توجيه جزء WEA من الاختبار إلى جميع الهواتف المحمولة الاستهلاكية. سيكون هذا هو الاختبار الثالث على مستوى البلاد، ولكنه الاختبار الثاني لجميع الأجهزة الخلوية. سيتم عرض رسالة الاختبار إما باللغة الإنجليزية أو الإسبانية، وفقًا لإعدادات اللغة الخاصة بالهاتف اللاسلكي.