القائم بأعمال سفير الكويت يزور مقابر شهداء بلاده تزامنا مع الذكرى 50 لنصر أكتوبر

تزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وفي إطار حـرص كافة دول الأمة العربية على إحيــــاء ذكرى النـــصر العظــــيم، قام قائد الجيش الثالث الميداني بمرافقة الوزير المفوض القائم بأعمال سفير الكويت بجمهورية مصر العربية خلال زيارته لمقابر شهداء دولة الكويت بمقابر الجيش الثالث الميداني.

وجرى قراءة الفاتحة ترحما على أرواحهم الطاهرة تقديرا لتضحياتهم ومشاركتهم في حرب أكتوبر المجيدة التي أعادت للأمة العربية عزتها وكرامتها.