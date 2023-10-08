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القائم بأعمال سفير الكويت يزور مقابر شهداء بلاده تزامنا مع الذكرى 50 لنصر أكتوبر

كتب:

محمد مجدي
04:36 م | الأحد 08 أكتوبر 2023
القوات المسلحة المصرية

القوات المسلحة المصرية

تزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وفي إطار حـرص كافة دول الأمة العربية على إحيــــاء ذكرى النـــصر العظــــيم، قام قائد الجيش الثالث الميداني بمرافقة الوزير المفوض القائم بأعمال سفير الكويت بجمهورية مصر العربية خلال زيارته لمقابر شهداء دولة الكويت بمقابر الجيش الثالث الميداني.

وجرى قراءة الفاتحة ترحما على أرواحهم الطاهرة تقديرا لتضحياتهم ومشاركتهم في حرب أكتوبر المجيدة التي أعادت للأمة العربية عزتها وكرامتها.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.