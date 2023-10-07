استمرارًا لنجاح «الندوة التثقيفية».. القوات المسلحة تنشر فيلم «آسر ياسين» حول تفاصيل الحرب

استمرارًا للنجاح الكبير الذي حققته الندوة التثقيفية الـ38 لقواتنا المسلحة المصرية الباسلة، المنُظمة بالتعاون بين إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المُنظمة في اليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر المجيدة بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي على موقع «يوتيوب»، فيلم «حرب أكتوبر المجيدة خمسون عامًا (عبور - إنقاذ - إنجاز)»، والذي قدمه الفنان آسر ياسين، ولاقى نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

وشهد الشارع المصري، خلال الساعات القليلة الماضية، التي عقبت تنظيم الندوة التثقيفية الـ38 للقوات المسلحة، حالة من الإشادة بالفقرات الفنية والتثقيفية والتوعوية المنظمة في فعاليات الندوة، مما ساهم في توصيل معلومات حول حرب أكتوبر المجيدة، وتوصيل الحقائق بشأنها للأجيال الجديدة بوسائل جذب عصرية حديثة.

وحرص المشاركون في فعاليات الندوة التثقيفية الـ38 للقوات المسلحة، على التصفيق الحار، والإشادة بفعاليات الندوة، خصوصًا لدى تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لأبطال حرب أكتوبر المجيدة، على هامش فعاليات «الندوة التثقيفية».