«DMC» تعرض تقريرا عن المشير أحمد إسماعيل.. قائد القوات المسلحة في حرب أكتوبر

استعرض برنامج «8 الصبح»، تقديم الإعلامية هبة ماهر عبر «DMC»، تقريرا تليفزيونيا عن ذكرى مرور 50 عاما على انتصار أكتوبر والأبطال المشاركين بها، تحت عنوان « بطل من أبطال سجلات نصر أكتوبر.. المشير أحمد إسماعيل علي».

نشأة المشير أحمد إسماعيل

وذكر التقرير أنّ المشير أحمد إسماعيل وُلد في 14 من أكتوبر 1917، وتخرج في الكلية الحربية ضابطا بسلاح المشاه في الأول من يوليو عام 1938، قاد سارية مشاه في حرب فلسطين عام 1948، وقاد اللواء الثالث في القنطرة شرق أثناء حرب 1956، وتولى مهام استعلام بورسعيد بعد الانسحاب البريطاني منها.

وأضاف: «تولى قيادة فرقة مشاه أثناء خدمته بشبه جزيرة سيناء، وعين قائد لقوات الجبهة الشرقية عقب حرب يونيو عام 1967، وتم تكليفه باستعادة الكفاءة القتالية للقوات المصرية وبناء الدفاعات غرب القناة، وعين رئيسا لهيئة العمليات عام 1969».

دوره في حرب أكتوبر 1973

وتابع: «تولى رئاسة أركان حرب القوات المسلحة عقب استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض، واختاره الرئيس السادات ليرأس جهاز المخابرات العامة 1971، وعين وزير الحربية 1972، وأشرف على التخطيط لحرب أكتوبر وحقق التعاون الكامل مع القوات السورية لشن الحرب على الجبهتين في نفس الوقت، وأدار الحرب بكامل مراحلها في السادس من أكتوبر وحتى وقف إطلاق النار في 28 من أكتوبر 1973».