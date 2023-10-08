تنظيم 3 دورات تدريبية بمركز استدامة في كفر الشيخ

شهد مركز استدامة للتدريب والتطوير التابع لديوان عام محافظة كفر الشيخ، دورة «أساسيات اللغة الإنجليزية - المستوى الأول»، حيث تبلغ مدة البرنامج 8 أيام بمعدل 16 ساعة تدريبية لـ20 من موظفي الديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ.

تنظيم ورشة عمل لتوضيح كل ما يخص تراخيص البناء

كما نظم مركز استدامة، ورشة عمل بحضور ممثل وحدة التراخيص بجامعة كفر الشيخ «كلية الهندسة»، وأعضاء لجنة متابعة المراكز التكنولوجية والعاملين بالمراكز التكنولوجية من موظفي شباك أمامي ومشرفين النظام، تضمنت شرح وتوضيح كل ما يخص تراخيص البناء على قانون الاشتراطات البنائية الجديدة، لتلافي الملاحظات الموجودة لدى الجامعة، ولدى المراكز التكنولوجية على المنظومة، لعدم تكرارها مرة أخرى عند تسجيل أي تراخيص جديدة، كما تضمنت الورشة، الرد على جميع الاستفسارات من المراكز إلى ممثل الجامعة والعكس.

شرح مهام ووظائف المديرين الأكفاء

ونظم مركز استدامة أيضاً برنامج المهارات الإدارية والإشرافية، لمديري الإدارات الإشرافية والوسطى بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات ونواب رؤساء المراكز والمدن، حاضر فيها الدكتور أحمد وافي، استشارى الإدارة والتسويق ومدرب معتمد من NTA، وتضمن البرنامج أهمية التفاعل الوظيفي في بيئة العمل، وشرح مهام ووظائف المديرين الأكفاء، ومفهوم الإدارة ووظائفها الرئيسية، وفهم الأدوار الإدارية وإتقان مهارات الإدارة والجدارات الإشرافية والقيادية.