الاحتلال الإسرائيلي يقصف مناطق بالكامل في غزة تمهيدا للتوغل البري

نقلت مراسلة «القاهرة الإخبارية» من غزة، منى عوكل، بثا حيا للقصف الإسرائيلي من طائرات الأباتشي على المناطق السكنية في بيت حانون.

وأوضحت منى عوكل، أن المضادات الجوية التابعة لفصائل المقاومة بدأت في التصدي لطائرات قوات الاحتلال.

الجيش الإسرائيلي قرر هدم مناطق بالكامل

ولفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي، قرر هدم مناطق بالكامل في قطاع غزة عبر القصف، تمهيدا للتوغل البري لقوات الاحتلال في القطاع، وأصبح السكان لا يجدون مكانا بعد اكتظاظ الملاجئ وتهدم المنازل.