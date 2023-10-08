«طب بيطري كفر الشيخ»: ورق البنجر للماشية يحتاج شرب الماء كل ساعتين

أكد الدكتور شعبان المغنم، مدير الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر، بمديرية الطب البيطري في كفر الشيخ، أنه على مربي الماشية عند وضع ورق بنجر السكر كعلف للماشية من الأبقار والجاموس، بضرورة توفير الماء في حوض بجوار الماشية لشرب الماء للحيوانات كل ساعتين، وذلك حفاظاً عليها من الإصابة بالأمراض الكبدية.

ورق بنجر السكر يتم الاستفادة منه كعلف للماشية

وأوضح الدكتور «المغنم»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن علف ورق بنجر السكر الذي يتم الاستفادة منه كعلف للماشية في كفر الشيخ، وفي محافظات مصر، يوفر على مربي الماشية ملايين الجنيهات كبديل عن شراء الأعلاف الجافة، ولذلك ينصح أن يستفيد مربي الماشية من المخلفات الزراعية كثروة وبروتين كبيرة.

212 ألف رأس ماشية

وأشار أيضاً إلى أن تعداد الثروة الحيوانية في محافظة كفر الشيخ، كبير للغاية، حيث يبلغ تعدادها بنحو 212 ألف رأس ماشية من الأبقار والجاموس، والتي تعد مصدرا رئيسيا للألبان واللحوم في الإقليم.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة كفر الشيخ، من المحافظات الزراعية في المقام الأول حيث يعمل أغلب سكانها في مهنة الزراعة وتربية الثروة الحيوانية، وذلك لتوافر المراعي والبرسيم البلدي.