انطلقت اليوم الأحد، فعاليات البرنامج التثقيفي للأئمة بمحافظة كفر الشيخ، تحت عنوان «المشاركة المجتمعية وأثرها على الفرد والمجتمع»، في إطار دور وزارة الأوقاف في التدريب والتثقيف المستمر للأئمة، وبرعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

انطلاق فعاليات البرنامج التثقيفي للأئمة بكفر الشيخ

حاضر في فعاليات البرنامج التثقيفي الدكتور طارق عمارة، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، والشيخ على حمدون مدير إدارة غرب كفر الشيخ.

وفي بداية المحاضرة، وجّه الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، الشكر للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على هذه الجهود الدعوية الراقية والمستنيرة والتي تبحث دائمًا عن مواطن الارتقاء بالمساجد مبنى ومعنى وبالأئمة علمياً وثقافياً، مؤكدًا أنّ جهود وزارة الأوقاف الدعوية تتسم بالعمل العلمي المتواصل والارتقاء بالدعوة الإسلامية نحو عهد جديد يعيشه الجميع الآن في هذه المرحلة الدعوية التي يسجلها التاريخ بأحرف من نور والتي يلتقي فيها العلماء بجميع مستوياتهم العلمية يتدارسون العلم، قائلاً: «كُنا في حاجة ماسة إلى هذا المنهج العلمي».

الارتقاء بالعمل الدعوي

وفي محاضرته، أشار طارق عمارة، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، إلي جهود وزارة الأوقاف، مثمناً جهود الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في خدمة الدعوة والدعاة والارتقاء بالعمل الدعوي، لافتاً أنّ المسلم المؤمن دائماً يعمل لآخرته كما يعمل لدنياه، وأنّ عمله في الدنيا يتسم بالبناء والعطاء والإخلاص والتفاني.

وأوضح «عمارة»، أنّ المواطن الصالح يسعى دائما لبناء مجتمعه من حوله، ويساعد دولته في تحقيق التنمية، مضيفاّ أنّ المشاركة المجتمعية والتعاون على البر والتقوى تعضد من فرص البناء والتنمية، وهو مما دعا إليه الإسلام في القرآن والسنة المباركة، حيث أنّ عين المؤمن وساعده دائماً تجتهد في الخير، وأنّ من سمات المجتمعات الصالحة التكافل والتعاون في كل خير سواء دنيوياً أو أخروياً.

عقد المقرأة النموذجية للقرآن الكريم

وفي نهاية اللقاء تم عقد المقرأة النموذجية للقرآن الكريم، وقد اختتمت المقرأة بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.