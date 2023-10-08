أمين «حماة الوطن» بشمال سيناء يشارك في مؤتمر الحملة الانتخابية للرئيس السيسي

شارك المهندس هيثم رحمي، الأمين العام لحزب حماة الوطن بشمال سيناء، القيادات المركزية والعليا في الحزب بالقاهرة، لحضور مؤتمر الحملة الرئاسية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي مشاركة الحزب بناء على قوته في الشارع.

وقال رحمي إن مشاركته جاءت بناء على دور الحزب، وقوته في اختيار أعضائه، ونجاح الحزب في تنفيذ جميع المبادرات الرئاسية، والتي ما زالت مستمرة حتى اللحظات.

وأضاف «رحمي» أنه ألقى كلمة الحزب خلال المؤتمر، مؤكدا على دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وأنه عملية جمع التوكيلات جارية حتى اللحظات، بحسب الخطة الموضوعة التي يقوم بها أعضاء وكوادر الحزب، والتي وصلت نسبة استحواذ الحزب بشمال سيناء على نسبة 55% من مجموع التوكيلات، وباقي الكيانات والأحزاب سجلت مجتمعة 45%، ما يدل أن الحزب بات مسيطرا على الشارع السيناوي بأفكاره النيرة، وأعضائه أصحاب الوعي المجتمعي الكبير.

الحملة الرسمية للمرشح السيسي في القاهرة

وكانت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، قد أستقبلت اليوم الأحد الموافق 8 أكتوبر 2023، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفداً من حزب حماة الوطن برئاسة النائب طارق نصير الأمين العام لحزب حماة الوطن، وعددا من الأعضاء والكوادر الهامة في الحزب، بما فيها المهندس هيثم رحمي ، الأمين العام للحزب بشمال سيناء.

كان في استقبال وفد «حماة الوطن» المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي، والمستشار القانوني للحملة، فيما تم خلال اللقاء التأكيد على مبدأ التشاركية بين الأحزاب في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرين إلى إقامة الفعاليات والدعاية الانتخابية في المحافظات في إطار ما حدده القانون.

القيادات الحزبية في حماة الوطن تؤكد دعمها للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

بدورها، أكدت القيادات الحزبية في حماة الوطن دعمها للمرشح عبدالفتاح السيسي وعلى الاستعداد الكامل لاستقبال مطالب المواطنين من كل المحافظات والتنسيق مع الحملة، فضلا عن إقامة الفعاليات المتنوعة.

استمرار المبادرات الرئاسية

وفي كلمته أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي، على ضرورة العمل بتوعية الشباب، ورفع مستوى الوعي لديهم، مرورا بالمرحلة الحالية، واستعدادا للمرحلة المقبلة.