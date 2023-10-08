«نفسي أزورك يا نبي».. 4 رحلات عمرة مجانية لأهالي مدينة بيلا بكفر الشيخ

«نفسي أزورك يا نبي يالي بلادك بعيدة» هكذا أعلن مسجد المرسي التابع لإدارة أوقاف بيلا بمحافظة كفر الشيخ عن تنظيم 4 رحلات عمرة مجانية لأهالي مدينة بيلا عبارة عن «2 رجال و2 نساء»، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

شروط التقديم

ووفقاً لإدارة المسجد فإنّ شروط التقديم للاشتراك في القرعة كالتالي:

1- ألا يقل سن المتقدم عن 55 عاماً.

2- أنّ يكون من المصلين.

3- ألا يكون قد سبق له أداء العمرة من قبل.

4- القدرة البدنية على أداء مناسك العمرة بمفرده «القدرة الصحية».

5- عدم القدرة المادية لأداء العمرة.

6- أنّ يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

الأوراق المطلوبة للتقديم

وبحسب إدارة مسجد المرسي فإنّ الأوراق المطلوبة للتقديم بالقرعة كما يلي:

1- بطاقة الرقم القومي للمتقدم مكتوباً عليها رقم الهاتف المحمول والعنوان بالتفصيل.

2- استمارة بحث اجتماعي لحالته الاجتماعية معتمدة من التضامن الاجتماعي موضحاً به حالته الاجتماعية والاقتصادية.

3- إفادة بعدم وجود حيازة زراعية للمتقدم.

4- إفادة بعدم تقاضي معاش شهري يزيد عن 1000 جنيه.

5- إفادة بعدم وجود سجل تجاري أو بطاقة ضريبية.

التواصل والتقديم

ومن المقرر أنّ يتم استقبال الأوراق بمقر مسجد المرسي بشارع الجمهورية بمدينة بيلا عقب كل صلاة ابتداءً من اليوم الأحد 8 أكتوبر حتى الخميس 19 أكتوبر لمدة 10 أيام، حيث سيتم فرز الأوراق وبحث جميع الحالات المتقدمة وتحديد يوم لإجراء قرعة علنية مباشرة لمستوفي الشروط والأوراق لاختيار الفائزين بالذهاب إلى العمرة.

مصدر: الـ4 رحلات عمرة تبرع من أحد شركات السياحة

ومن جانبه، أكد أحد القائمين على القرعة رفض ذكر اسمه لـ«الوطن»، أنّ الـ4 رحلات عمرة تبرع من أحد شركات السياحة وبإشراف مسجد المرسي، لافتاً أنّه جرى وضع شروط محددة لاختيار الفائزين لزيارة بيت الله الحرام وأداء مناسك العمرة خاصةً لمن هم غير قادرين على تحمل نفقات العمرة، مضيفاً: «صاحب شركة السياحة ما أعلنش عن اسمه لأنه حابب يفرح الناس ومنتظر الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى».