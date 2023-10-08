«زراعة الأشجار ودهان البلدورات» ضمن البرنامج البيئي التطوعي بمراكز شباب كفر الشيخ

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، «يوم بيئي تطوعي» بمراكز شباب بلطيم بمشاركة 30 شاباً وفتاة من أعضاء أندية التطوع والفتاة بمركز شباب بلطيم، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

فعاليات الشباب والرياضة بكفر الشيخ

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ المشروع يهدف إلى توجيه طاقات النشء والشباب للإسهام في خدمة المجتمع، ونشر ثقافة التطوع وغرس القيم التطوعية بعقول الشباب، واستثمار طاقاتهم في مشروعات تعود بالنفع على مجتمعاتهم، مضيفاً أنّ فرق أندية التطوع والفتاة قاموا بزراعة الأشجار والتخلص من المخلفات وعمل دهانات لبلدورات وبوفيه المركز.

اليوم البيئي

شارك الشباب باليوم البيئي التطوعي بمراكز شباب بلطيم، بإشراف نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وبإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، وتنفيذ باسم سعيد، مسؤول أندية التطوع، وغادة راشد، مسؤول أندية الفتاة والمرأة بالمديرية.