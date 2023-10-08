خبير تغذية: «أغلبية الأمراض المزمنة بسبب الممارسة الخاطئة في الأكل»

قال الدكتور مجدي نزيه خبير التثقيف والإعلام الغذائي، إن الوعي هو محصلة لثلاثة أبعاد هم المعلومة وتكوين الاتجاه أو الميل، وتعديل السلوك، «زي الشخص اللي أكل بقدونس ومش فاكر ولما حد يسأله كلت بقدونس إمتى يرد عليه يقوله هو أنا فاكر» وما حدث لدى الشخص لم يترجم إلى نمط سلوكي، والوعي أصبح مكسورًا، لأن المعلومة موجودة، والاتجاه لم يكن متكونًا.

أهمية تنمية الوعي

وأوضح «نزيه» خلال لقائه في برنامج «السفيرة عزيزة»، عبر فضائية «DMC»: «أن هناك تخوم معلوماتية غير نامية لدى الفرد ولا تنعكس على سلوكه، وينتج عنها أهمية تنمية الوعي، بالحديث عن المعلومة السليمة ثم العمل على تنمية اتجاهها لدى الناس وتوضيح إجابيتها ومصلحتها لديهم سواء اقتصاديًا أو صحيًا أو غيره».

الأمراض المزمنة أغلبيتها بسبب سوء التغذية

ولفت إلى أن: «الأمراض نوعان، «حادة ومزمنة» والأمراض المزمنة أغلبيتها بسبب سوء التغذية وتحتاج لسنين طويلة حتى تحدث نتيجة الاستمرار على الممارسة الخاطئة في الأكل ونمط الحياة».