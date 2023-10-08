خالد الجندي: أي سائح ببلدك أمانة في رقبتك بأمر القرآن (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن أي سائح في بلدك يعتبر أمانة في رقبة كل المواطنين، لافتا إلى أن الله حمل سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مسئولية السائح له، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: «وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ».

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج لعلهم يفقهون، المذاع على فضائية DMC، اليوم الأحد: «دخول السائح لبلدك بتأشيرة يعتبر عقد أمانة في رقبة كل مواطن لازم يبلغ مأمنه ويكون آمن، ده القرآن قال أحد المشركين وليس من أهل الكتاب، لازم نأخد لبالنا من القرآن ونعمل به».

الاعتداء على سائح أمر مخالف للشرع

واستكمل عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: «يبقى السائح ده لو فقد مأمنه يبقى أنت هنا اللي بتخالف شرع الله، والاعتداء على سائح أمر مخالف للشرع وتدمير لنصوص القرآن وعدم اتباع لهدى الرحمن ومعصية لله ورسوله».