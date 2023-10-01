ماذا قال النبي لابنته «فاطمة» عندما طلبت خادمة لبيتها؟.. خالد الجندي يوضح

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن السيدة فاطمة الزهراء كانت من أحب أهل سيدنا النبي محمد إليه، لافتًا إلى أن السيدة فاطمة كانت تعمل في بيتها ونصحها زوجها علي بن أبي طالب بأن تطلب من النبي أن يجلب لها خادمة.

حديث «علي» عن السيدة فاطمة

واستشهد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية DMC اليوم الأحد، بحديث علي بن أبي طالب عن السيدة فاطمة حين قال: ألا أُحدّثك عنّي وعن فاطمة، إنّها كانت عندي وكانت من أحبّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) إليه، وإنّها استقت بالقربة حتّى أثّر في صدرها، وطحنت بالرحى حتّى مجلت يديها، وكسحت البيت حتّى اغبرّت ثيابها، وأوقدت النار تحت القدر حتّى دكنت ثيابها، فأصابها من ذلك ضرر شديد.. فقلت لها: لو أتيت أباكِ فسألته خادماً يكفيكِ ضرّ ما أنتِ فيه من هذا العمل، فأتت النبي (صلى الله عليه وآله) فوجدت عنده حدّاثاً فاستحت فانصرفت، قال علي (عليه السلام): فَعلم النبي (صلى الله عليه وآله) أنّها جاءت لحاجة، فقال علي (عليه السلام): فغدا علينا رسول الله (صلى الله عليه وآله) ونحن في لِفاعنا، فقال (صلى الله عليه وآله): السلام عليكم، فقلت: وعليك السلام يا رسول الله أُدخل، فلم يعد أن يجلس عندنا، فقال (صلى الله عليه وآله): يا فاطمة، ما كانت حاجتك أمس عند محمّد؟.

فقال علي (عليه السلام): فخشيت إن لم تجبه أن يقوم، فقلت: أنا والله أُخبرك يا رسول الله، إنّها استقت بالقربة حتّى أثّرت في صدرها، وجرّت بالرحى حتّى مجلت يداها، وكسحت البيت حتّى اغبرّت ثيابها، وأوقدت النار تحت القدر حتّى دكنت ثيابها.

رد الرسول على ابنته

وتابع: «سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رد على ابنته: أفلا أُعلّمكما ما هو خير لكما من الخادمة، إذا أخذتما منامكما فسبّحا ثلاثاً وثلاثين وأحمدا ثلاثاً وثلاثين، وكبّرا أربعاً وثلاثين».