الجامعات: عدم منع أي طالب من دخول الحرم بسبب المصروفات 

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، لـ«الوطن»، انتظام العمل بمختلف الكليات في اليوم الثاني على التوالي من الأسبوع الثاني للدراسة، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موضحين أنه لن يمنع أي طالب من دخول الحرم الجامعي بشأن تعثره في سداد المصروفات الدراسية للعام الجامعي.

انتظام العمل بمختلف القطاعات في جامعة الوادي الجديد

وأكد الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، انتظام العمل بمختلف القطاعات في الجامعة في الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2023 وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، مؤكداً أن أعمال المحاضرات مستمرة ومنتظمة ولا توجد أي قرارت ولا يمكن منع أي طالب منتسب للجامعة بسبب تعثره في سداد المصروفات الدراسية.

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، انتظام العمل للفصل الدراسي الأول 2023 وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، موضحا أنه لا يمكن منع الطالب من دخول الحرم الجامعي أو المحاضرات بسبب تعثره في سداد المصروفات الدراسية للعام الجامعي.