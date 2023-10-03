انتهاء اختبارات المعادلة للشهادات الصناعية بتنسيق الجامعات 2023

تنتهي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، من امتحانات معادلة كلية الهندسة 2023 في الجامعات الحكومية لطلاب الشهادات الفنية الصناعية نظام الـ3 سنوات والخمس سنوات للحاصلين على الثانوية الصناعية بمجموع 70% فأكثر وكذلك طلاب المعاهد الفنية الصناعية، التي من المقرر أن تعقد بكليات الهندسة جامعات «القاهرة - الزقازيق - كفر الشيخ - أسيوط».

امتحانات طلاب الشهادات الفنية الصناعية

ووفقا للجدول الزمني المعلن من قبل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، فإنه من المقرر أن تنتهي الامتحانات اليوم بمادة الكيمياء، بعد أن استغرقت جميع المواد وفقا للجدول المعلن أسبوعا كاملا، على أن تعلن نتائج الامتحانات خلال فترة زمنية 15 يوما بعد الانتهاء من أعمال تصحيحها، وأكدت مصادر أن اعمال الامتحانات وتصحيحها يتم من قبل أساتذة متخصصين وذو كفاءة عالية.

وتستعرض «الوطن»، في النقاط التالية الجدول الزمني لامتحانات معادلة الشهادات الفنية الصناعية:

** اللغة الإنجليزية: 27 سبتمبر

** ميكانيكا: 28 سبتمبر

** الفيزياء: 30 سبتمبر

** رياضة 1: 1 أكتوبر

** رياضة 2: 2 أكتوبر

** الكيمياء: 3 أكتوبر