توقيع الكشف الطبي على 510 مواطنين في قرية إبوان بالمنيا

أعلنت جامعة المنيا عن توقيع الكشف الطبي على 510 مواطنين من أهالي قرية أبوان في مركز مطاي، خلال قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة حياة كريمة.

تخصصات متنوعة في قافلة إبوان

قال رئيس جامعة المنيا الدكتور عصام فرحات، إن القافلة ضمت تخصصات الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، الرمد، المسالك البولية، الجلدية، النساء والتوليد، العظام، القلب، الصدر، الجراحة الروماتيزم والتأهيل، وتم صرف الأدوية بالمجان للحالات المستحقة من خلال فريق كلية الصيدلة.

كما قام فريق كلية التمريض بتوعية السيدات عن كيفية قيامهن بالفحص الذاتي للثدي، ومحاضرة توعوية عن العناية أثناء فترة الحمل، كما قامت كلية دار العلوم بالمشاركة بمحاضرة توعوية اجتماعية عن «الجيرة الطيبة وحقوق الجار».

مكافحة إلقاء المخلفات في المجاري المائية

وفي إطار مواصلة جامعة المنيا في تنفيذ حملتها لمكافحة إلقاء المخلفات في المجاري المائية، التي تؤدي إلى تلويث البيئة وانسداد في الترع التي جرى تبطينها خلال المشروع القومي لتبطين الترع، تم عقد العديد من الندوات التوعوية لأهالي القرية وتوزيع منشورات، وتعليق عدد من البوسترات لتوعيتهم بكيفية الحفاظ عليها، لتحقيق الصحة العامة، وتحسين البيئة.

وخلال فعاليات القافلة، شارك طلاب كلية التربية الرياضية في تنظيم دخول المرضى إلى العيادات الطبية بالقافلة، التي يُشرف على تنفيذها قطاع شؤون خدمة المجتمع.