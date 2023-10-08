أمين الفتوى يرد على سيدة بشأن شكوى ميراث معقدة: اذهبي للقضاء (فيديو)

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة، مفاداه إن زوجها توفي وترك ابن، وبعده توفي والد زوجها، وبالتالي أعمامهم يرفضون إعطاء ابنها حقه من ميراث جده وجدته، فما حكم الشرع فى هذا؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «هو من حيث الميراث، ليس له ميراث، لكن يستحق بالوصية الواجبة وهذا مقرر، ولو ذهبت وعملت إعلام وراثي ولم يثبتوا هذا الحفيد يحق لها مقاضتهم».

حل الأزمة

وتابع فخر: «حلها يبقى تروح تعمل إعلام شرعي، والمحكمة تحل الأمر، وتحكم في الأمر والقضاء سيعطي لهذا الحفيد حقه».

إطلاق قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

تردد قناة الناس

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.