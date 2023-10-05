قناة الناس تعلن عن خريطة برامجية خاصة للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر

أعلنت قناة الناس عن خريطة برامجية خاصة للاحتفال بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر، اليوم الخميس، تقدم خلالها فقرات خاصة عن الدروس المستفادة من الانتصارات.

وتتضمن فقرات اليوم الحديث عن بطولات المرأة في نصر أكتوبر، ودور الأطقم الطبية في تحقيق النصر، ودور بدو سيناء في المعارك، وكيفية التعامل مع الشائعات في وقت الأزمات، ومنزلة الشهادة في الإسلام، وشرف الجندية المصرية، وأسباب توصية الرسول بجند مصر.

ويشارك في الاحتفالية عدد من كبار علماء الأزهر والدعاة، وأبطال حرب أكتوبر، وبدو سيناء، وفنانين ومؤرخين، كما يختتم اليوم بباقة من الأغاني الوطنية مع فريق كورال أطفال غنوة.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد خلال 2023، وتبث العديد من برامج المرأة والطفل، والبرامج الدينية والشبابية والثقافية وكل مجالات الحياة، عبر التردد 12054رأسي.