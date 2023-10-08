طريقة الاستعلام على مخالفات المرور برقم السيارة وسدادها.. إليك الخطوات

قد يقع الكثير من قائدي السيارات في إحدى مخالفات المرور، التي تنتج غالبيتها بسبب السرعة الزائدة، وهو ما يدعوهم إلى البحث عن طرق الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة، لمعرفة الغرامة الموقعة عليهم، وهو ما نوضحه لكم عبر السطور التالية.

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة

وقد وفرت بوابة مصر الإلكترونية، الاستعلام مخالفات المرور برقم السيارة، عن طريق الدخول إلى الموقع من هنــــا، ثم اتباع الخطوات التالية:

- بمجرد النقر على الرابط السابق سيظهر لك الموقع الإلكرتوني للبوابة.

- اختر أيقونة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

- ثم قم بالنقر على خيار «استعلام».

- اضغط على «استمرار».

- ستجد مجموعة المخالفات، اختر النوع الذي ترغب في الاستعلام عنه.

- ثم انقر على خيار «مخالفات رخص المركبات» ثم على «استمرار».

- تظهر أمامك صفحة ويب تخيرك بين البحث عن مخالفات المركبات بكتابة رقم اللوحة «أرقام وحروف» أو «أرقام فقط».

- اضغط على إجمالي المخالفات.

- تظهر أمامك قيمة المخالفات المستحقة على السيارة.

طرق سداد مخالفات المرور

- الدخول على نفس الموقع من الرابط السابق.

- اختيار «التصالح الفوري» ثم مخالفات رخص المركبات.

- إدخال البيانات.

- تظهر قيمة المخالفات.

- ثم إدخال الرقم القومي.

- إدخال رقم الهاتف المحمول.

- في حالة قبول العملية يجب طباعة الإيصال.

- بعد ساعات يظهر سداد المخالفة على «سيستم المرور».

كيفية التظلم على مخالفات المرور

يمكن التظلم على المخالفات المرورية لتخفيضها بنسبة 50% على الأقل، وذلك كالتالي:

- الدخول على موقع النيابة العامة.

- اختيار أخدمات نيابات المرور.

- اختر التظلمات.

- اختر التظلم على مخالفات رخصة المركبة أو رخصة القيادة.

- اكتب رقم الرخصة التي تريد الاستعلام عنها.

- ستظهر لك قيمة المخالفات المستحقة والشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية.

- اضغط على أيقونة «موافق».

- تظهر البيانات الأساسية لرخصة القيادة أو السيارة.

- اكتب البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة.

- اضغط على زر إرسال الطلب. ‏

- ستظهر لك بيانات إيصال التظلم، ورقم الطلب، احتفظ به للمتابعة من خلال متابعة الطلبات عبر موقع النيابة العامة.

- بعد التظلم تظهر النتيجة خلال 72 ساعة من تسجيل الطلب، ويتم إرسالها في رسالة نصية قصيرة على رقم الهاتف المحمول.