عودة حركة المرور على جسر القرم بعد توقفها عدة ساعات

استؤنفت حركة المرور على جسر القرم، اليوم الأحد، عقب توقفها 5 ساعات، دون أن تكشف السلطات الروسية عن سبب التعليق، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «سبوتنيك».

وأعلن مقر عمليات تشغيل جسر القرم، في بيان عبر تطبيق «تليجرام»، أنه «تم استعادة حركة المركبات على الجسر»، وذلك بعد الإعلان عن تعليقها.

وأضاف البيان: «يُطلب من الموجودين على الجسر وفي منطقة التفتيش، التزام الهدوء واتباع تعليمات موظفي أمن النقل»، وبعدها بوقت قليل، أعلنت السلطات الروسية المشرفة على حركة المرور على جسر القرم، استئناف حركة مرور المركبات مجددًا على الجسر.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية، أعلنت الشهر الماضي، إحباط وتدمير 3 زوارق أوكرانية مُسيّرة وشبه غاطسة في البحر الأسود، حاولت شنّ هجوم على الجسر.