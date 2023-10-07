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وزارة الداخلية: القبض على المتهمين بسرقة أعمدة إرشادات المرور بالقاهرة

كتب:

محمد بركات
12:51 م | السبت 07 أكتوبر 2023
المتهمان

المتهمان

تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم) وبحوزته (لوحة إرشادية مجهولة المصدر - مفك).. وبمناقشته عن مصدرها اعترف بسرقتها من إحدى المناطق بدائرة القسم بأسلوب الفك باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته.

اعترافات المتهم بالسرقة

وأقر المتهم بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص في سرقة الأعمدة الحديدية بذات الأسلوب واعترف بارتكاب العديد من وقائع السرقة والتصرف في المضبوطات بالبيع لدى (مالك مخزن – كائن بدائرة قسم شرطة مصر القديمة سيئ النية له معلومات جنائية).

وضبطت الجهات الأمنية المتهم وعُثر بداخل المخزن على (عدد من الأعمدة الحديدية مجهولة المصدر) وبمواجهته أقر أن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة.

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