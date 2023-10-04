إنجازات 10 سنوات.. تنفيذ محاور النيل لتسهيل حركة المرور وخدمة التنمية

تعمل الدولة المصرية وفق خطة مدروسة بهدف زيادة عدد محاور النيل التي تسهم في ربط الطرق الرئيسة شرق وغرب النيل، وتوفر الوقت والوقود وتكلفة النقل، ويجري العمل على تقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترًا لتسهيل حركة المرور وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، بحيث يكون المحور عرضيا متكاملًا يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبري على النيل فقط.

وأضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ إجمالي عدد محاور النيل 2023 بلغ 51 محورًا منها 13 جرى تنفيذها ضمن المشروعات المدرجة في الخطة الاستراتيجية للوزارة خلال الفترة 2024-2014 «تحيا مصر- حلوان - طلخا - بنها - الخطاطبة - بني مزار - طما - جرجا - عدلي منصور - سمالوط - قوص - كالبشة - ديروط» بتكلفة 11.2 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يصبح عدد محاور النيل 72 بحلول 2030.

ويمثل محور تحيا مصر «محور روض الفرج» نموذجا وقيمة مضافة كبيرة لمحاور الربط بين الطرق الرئيسية من جهة، وشرق النيل وغربه من جهة أخرى.