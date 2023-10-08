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«الشاباك» الإسرائيلي يعلن مقتل 5 من عناصره في «طوفان الأقصى»

كتب:

عمرو حسني
07:42 م | الأحد 08 أكتوبر 2023
طوفان الأقصى

طوفان الأقصى

أعلن جهاز الأمن الإسرائيلي «الشاباك»، اليوم الأحد، مقتل 5 من عناصره في عملية «طوفان الأقصى»، التي نفذها مسلحون من حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، في عدد من المناطق في محيط قطاع غزة منذ صباح أمس السبت.

عدد القتلى في الجانب الإسرائيلي

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل نحو 600 إسرائيلي منذ الهجوم الذي نفذته حركة حماس، أمس، على مستوطنات الغلاف في غزة، من بينهم نحو 44 جنديا و34 ضابط شرطة وخمسة من عملاء الشاباك وثلاثة رجال إطفاء ومسعف.

المصابون في صفوف إسرائيل

وفي سياق متصل، أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بنقل 2156 مصابًا إلى المستشفيات حتى اللحظة، كما قدرت وسائل إعلام إسرائيلية حجم الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، بحوالي 100 أسير.

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