كاتب صحفي: الشارع الإسرائيلي لم يفق من صدمة «طوفان الأقصى»

علق الكاتب الصحفي جمال الكشكي، على إعلان الكيان الصهيوني حالة الحرب على قطاع غزة، مؤكدا أن هذه الحرب تستحق التوقف والتأمل لأنها جاءت بشكل مفاجئ وأحداثها متلاحقة وسريعة في ساعات قليلة، ولم يكن الجانب الإسرائيلي يتوقع ذلك على الإطلاق.

الأمر أصبح صعبا بشكل حقيقي على الأرض

وأضاف الكشكي، خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن الأمر أصبح صعبا بشكل حقيقي على الأرض، من خسائر متلاحقة، وخريطة المنطقة بالكامل تمر بتغيرات، وتشهد ملامح جديدة وحسابات متزاحمة، وهناك سيناريوهات قابلة للتبديل في هذا التوقيت، لكن الأهم أن المعركة جاءت نتيجة لانسداد الأفق السياسي لدى الجانب الإسرائيلي.

الشارع الإسرائيلي لم يفق من صدمة «طوفان الأقصى»

وأشار الكاتب الصحفي إلى أن الشارع الإسرائيلي لم يفق من صدمة طوفان الأقصى وقالوا على أكتوبر 73 لن تحدث مرة ثانية، لافتًا إلى أن مذكرات بنيامين نتنياهو ملخصها أنه لا يوجد شيء اسمه فلسطين وهذه الفلسفة الموجودة داخل المذكرات، وهي المتوارثة التي تعمل بها حكومته المتشددة.