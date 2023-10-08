أول تصريح من فريد زهران بعد تقدمه رسميا بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

قال المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، فريد زهران، إن الهدف الرئيسي وراء ترشحه للانتخابات الرئاسية هو تحسين المستوى المعيشي للمواطن المصري البسيط الذي عانى كثيرا من تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة خلال السنوات الماضية.

وكان فريد زهران تقدم بأوراق ترشحه للهيئة الوطنية للانتخابات، ممثلا عن الحزب المصري الديمقراطي، وذلك بعد أن استوفى 30 تزكية من أعضاء مجلس النواب.

وأضاف فريد زهران قائلا «لدينا برامج وحلول ممتازة للأزمة الإقتصادية وسأحدث تغيير جذري في المنظومة الاقتصادية حيال فوزي بالانتخابات».

المشاركة في الانتخابات

واختتم فريد زهران، حديثه موجها دعواته لجموع المواطنين للمشاركة بالعملية الإنتخابية قائلا «أطالب جميع المواطنين بالمشاركة بالإنتخابات الرئاسية المقبلة، وأؤكد على أنها الحل الوحيد للتغير السلمي للسلطة بالبلاد».