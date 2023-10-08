كاتب صحفي: شائعات مقتل إسرائيليين في سيناء هدفها التزييف.. لكن شعبنا واعٍ

قال الخبير الإعلامي والكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، إنّ شائعة مقتل إسرائيليين في سيناء استوقفته منذ اللحظة الأولى، لأنها كانت تالية لما حدث في الإسكندرية، موضحًا: «شعرت بأن في الأمر شيئا مريبا، وقد عودتنا السنوات الماضية والأحداث الساخنة التي مرت بمصر أنّ في الأوقات الحرجة تبث بعض الأخبار بغرض تزييف الوعي وتشتيت الانتباه وإثارة الجماهير بشكل أو بآخر».

تضخيم خبر الإسكندرية قبل صدور بيان حول الواقعة

وأضاف أبو شامة، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»: «شعبا واعي وساعدته الدولة المصرية في السنوات العشرة الأخيرة على التفاعل مع مثل تلك الأخبار بحذر، كما أن خبر الإسكندرية تم تضخيمه قبل صدور أي بيان حول تفاصيل الواقعة، وهذا الأمر مرتبط بالأحداث التي تجري في المنطقة ومحاولة إثارة البلبلة والشائعات وقد تعودنا على مثل تلك المحاولات».

وتابع الخبير الإعلامي والكاتب الصحفي، أن جهود الدولة المصرية وجهود الحكومة في برامج التوعية ولفت انتباه المصريين لكيفية تمييز مثل هذه الأخبار أثمرت في حالة وعي جمعي كبيرة نضجت مع الأيام والسنوات، وأصبح التعامل مع مثل هذه الأخبار بحذر، في ظل ما تمثله من تأثيرات سلبية على حياة المصريين.

وأكد الخبير الإعلامي والكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، أن ما حدث في الإسكندرية يمس عصب السياحة المصرية، التي تمثل مصدرا من مصادر الدخل القومي المصري، وبالتالي، يجب التعامل معه بتروي وانتظار جهات التحقيق حتى تشرح لنا ما حدث، فهناك تفاصيل كثيرة لا نعلمها وسيناريوهات مختلفة.

وحول سبب ما نقله عدد من الوكالات الأجنبية ونفاه مصدر مصري مطلع بشأن مقتل 6 إسرائيليين في سيناء وما حدث في واقعة الإسكندرية، قال أبو شامة: «السبب أن مصر في لحظة مهمة في تاريخها وتستعد لانتخابات مهمة، والمنطقة العربية برمتها في وضع حرج، ومنذ أمس يتعرض الأشقاء في فلسطين للتعامل الوحشي من قوات الاحتلال الإسرائيلي والمشاعر العربية متأججة لما يحدث في فلسطين وما حدث في المسجد الأقصى خلال الأيام والأسابيع الأخيرة».

حالة غليان عام على المستوى الشعبي

وأكمل: «هناك حالة غليان عام على المستوى الشعبي، وبالتالي، يكون من السهل التأثير بمثل تلك الأخبار على الشعوب، لكن الدولة المصرية مستقرة والأمن المصري فَطِن وأصدر بيانات بسرعة لتلبي عطش وشراهة وسائل الإعلام العالمية لمثل هذه الأخبار وترويجها، وكانت الحكمة في إدارة هذا الأمر عالية، وكل هذه الأمور تعكس مدى استقرار وأمن وأمان الدولة المصرية والشارع المصري، بعدما تم القضاء خلال السنوات الأخيرة على كل أشكال الانفلات والتعامل مع الإرهاب وتحجيمه».