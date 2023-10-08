تقارير إسرائيلية تؤكد مقتل اللاعب ليئور أسولين في «طوفان الأقصى»

كشفت تقارير صادرة عن وسائل إعلام إسرائيلية عن مقتل لاعب كرة القدم السابق، ليئور أسولين، في عملية «طوفان الأقصى»، الذي نفذته فصائل المقاومة الفلسطينية في عدد من المناطق المتاخمة لقطاع غزة، أمس السبت 7 أكتوبر.

مقتل اللاعب بعد ساعات من عيد ميلاده

واحتفل اللاعب ليئور أسولين بعيد ملاده الـ43 في وقت سابق أمس الأول الجمعة، الموافق 6 أكتوبر، وبعدها بساعات قتل في هجوم بالقرب من كيبوتس رائيم.

النوادي التي لعب فيها ليئور أسولين

وعثر على جثة اللاعب ليئور أسولين، أمس السبت، وسط ذهول الجميع في ظل حالة رعب تعيشها إسرائيل في الوقت الحالي، وسط مطالبات دولية للتهدئة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، في ظل زيادة مستمرة في أعداد القتلى والإصابات وإعلان إسرائيل حالة الحرب.

مسيرة اللاعب ليئور أسولين

وبدأ اللاعب في مسيرته في فريق الشباب في مكابي هرتسليا، قبل أن يلعب في عدة أندية أبرزها اتحاد بني سخنين، والذي حقق معه لقب الكأس، فيما أعلن اعتزاله في عام 2019، مع فريق هبوعيل هود هشارون من الدوري ب، لتنتهي مسيرته بعد أن كان مرشحًا للانضمام إلى فريق مارسيليا الفرنسي.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، قبل قليل، بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين، منذ بدء عملية «طوفان الأقصى»، إلى 600 قتيل، وإصابة أكثر من 2000 آخرين.