نجوم مسرحية «سيدتي أنا» يكرمون الفنان إيهاب فهمي (صور)

قدم نجوم العرض المسرحي «سيدتي أنا» درعًا تذكاريًا للفنان إيهاب فهمي، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ تقديرًا له على اختيار هذا العرض المسرحي الناجح والتعاقد مع نجومه ومخرجه وإنهاء كافة تفاصيله قبل انتهاء فترة إدارته للمسرح القومي، وذلك عقب انتهاء الدراسة النقدية التي أقامها المركز القومي للمسرح لمناقشة العرض المسرحي مساء أمس السبت، وتحدث خلالها كل من الناقدة المسرحية وفاء كمالو، والناقد المسرحي سيد الإمام، وأدارتها الباحثة المسرحية رشا زيدان.

في البداية قالت الباحثة المسرحية رشا زيدان عن العرض المسرحي «سيدتي أنا»، إنه حصل على العديد من الجوائز الفنية في المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة دورة الفنان عادل إمام منها: جائزة أفضل عرض، جائزة أفضل مخرج، جائزة أفضل ديكور، جائزة أفضل أشعار، ثم سردت السيرة الذاتية لمخرج العرض في سطور قائلة: حاصل على ليسانس آداب قسم تاريخ جامعة عين شمس وليسانس آداب مسرح قسم دراما ونقد جامعة حلوان، أخرج العديد من المسرحيات بجامعة عين شمس، حصل على العديد من الجوائز منها أفضل عرض مسرحي على مستوى الجمهورية؛ عرض «اللعبة» عام 2003، وعرض «أنتيجون» 2005.

عرض «سيدتي أنا» انتصار للمرأة

ومن جانبه، شكر مخرج العرض الفنان محسن رزق الحضور، وأكد عدم المقارنة بين العرض الحالي والعروض السابقة عن نفس النص، إذ أن كل منهم منتج مختلف ومدة العرض ليست المقياس ولكن علاقة الجمهور بخشبة المسرح، إذ أن الجهمور قد لا يتحمل عرض لمدة ساعة واحدة ولكن يسعد بعرض لمدة 10 ساعات، وأن المنتج هو الذي يفرض نفسه، وعرض «سيدتي أنا» فكرة جديدة وانتصار للمرأة.

أما الفنانة داليا البحيري، بطلة «سيدتي أنا»، قالت: «في البداية أقدم كل التحية والتقدير للحضور الكريم، ولم أتردد لحظة في تقديم العمل المسرحي مع المخرج المبدع محسن رزق، والفنان فريد النقراشي، والفنان نضال الشافعي.. كما أن الوقوف على خشبة المسرح القومي شرف لأي فنان».

وفي النهاية، قال الفنان القدير إيهاب فهمي رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، إنه سعيد جدا بتوثيق العرض المسرحي سيدتي أنا.

وأشاد فهمي بالعرض المسرحي «سيدتي أنا»، قائلا: مشروع عظيم شرفت باختياره والتعاقد مع جميع نجومه ومخرجه المتميز وإنهاء كافة تفاصيله خلال فترة إدارتي للمسرح القومي، وأتمنى كل الدعم لمسرح الدولة والازدهار للمسرح المصري.