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تجدد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

كتب:

محمد عزالدين
08:13 م | الأحد 08 أكتوبر 2023
غارات إسرائيلية - أرشيفية

غارات إسرائيلية - أرشيفية

تجددت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، نفذت فجر اليوم الأحد، سلسلة غارات على عدد من البنايات والمواقع والبنية التحتية في قطاع غزة، ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

232 شهيدا منذ بدء عملية طوفان الأقصى

ومنذ بدء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، بلغت حصيلة الشهداء 232 شهيدا ونحو 1700 مصابا، بعضهم بحالة حرجة.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، بصاروخين مبنى في حي الرمال غرب مدينة غزة وساوته بالأرض، ما أدى إلى إصابات في صفوف القاطنين في البنايات المجاورة له، كما تعرض ملعب فلسطين وطريقا رئيسية في محيطه، لقصف من جانب طائرات الاحتلال بعدد من الصواريخ، ما ألحق دمارا وخراباً في المكان وبالبنية التحتية.

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